Neuer Mitsubishi Eclipse Cross kommt Ende des Jahres

Mitsubishi hat die Einführung eines neuen Eclipse Cross angekündigt. Anders als das aktuelle Modell wird es sich um ein vollelektrisches C-Segment-SUV handeln. Erstmals gezeigt werden soll das für Europa entwickelte Modell im September, die Auslieferung in Deutschland Ende 2025 starten.

Der neue Eclipse Cross ist damit das erste vollelektrische Fahrzeug, das die Japaner seit dem Mitsubishi EV 2010 in Europa auf den Markt bringen und ein weiterer strategischer Schritt zum Neuaufbau des Modellangebots. Das Design des neuen Eclipse Cross entstand im europäischen Mitsubishi Designcenter in der Nähe von Frankfurt am Main und soll die nächste Generation der markentypischen „Dynamic Shield“-Frontpartie tragen. Mit einem geräumigen und vielseitigen Innenraum sowie einer umfangreicher Ausstattung inklusive neuer Fahrassistenz- und Infotainmentsysteme mit integriertem Google sei er auf die Anforderungen moderner Familien ausgerichtet. Zwei unterschiedliche Antriebsbatterien sollen hohe elektrische Reichweiten garantieren. Hergestellt wird der Eclipse Cross im französischen Douai. (aum)