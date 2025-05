Citroën startet Rabatt-Aktion „We CARe“

Citroën zeigt seine Wertschätzung für Pflegeeinrichtungen, soziale Dienste und andere Institutionen im Gesundheits- und Sozialwesen: Mit der Rabatt-Aktion „We CARe“ erhalten gewerbliche Akteure aus diesen Bereichen bis Ende Juni Sonderkonditionen auf ausgewählte Neufahrzeuge sowie einen 500 Euro-Gutschein für Berufsbekleidung von Schöffel Pro. Exklusive Nachlässe gibt es für die Modelle C3 Plus Turbo 100, ë-C3 Plus Elektromotor 113, C3 Aircross Turbo 100, ë-C3 Aircross PLUS Elektromotor 113 und Berlingo MPV BlueHDi 100.

Für die „We CARe“-Aktionsmodelle braucht es entsprechende Nachweise (Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug), mit denen der Berechtigungsschein (mehrwertfuerdich.com) ausgefüllt werden kann. Nach der Fahrzeugzulassung gibt es den Schöffel Pro-Gutschein per E-Mail. (aum)