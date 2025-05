Skoda feiert 130 Jahre mit neuer Museumsausstellung

Skoda blickt mit einer neuen Leitausstellung im hauseigenen Museum in Mladá Boleslav auf seine 130-jährige Unternehmenshistorie zurück. In authentischen Fabrikräumen werden wichtige Meilensteine und Geschichten aus der eigenen Historie zum Leben erweckt. Zur Präsentation gehören richtungsweisende Automodelle, eine Auswahl der ersten Fahr- und Motorräder, Motorsporterfolge sowie eine interaktive Karte, die die Entwicklung des Heimatwerks zeigt. Die Ausstellung beleuchtet auch 125 Jahre Motorenentwicklung und -bau am tschechischen Stammsitz.

Auch bei der seit jeher äußerst populären Mladá Boleslav Museumsnacht am Freitag, 16. Mai, (18-23 Uhr) stehen die Feierlichkeiten zu 130 Jahren Skoda Auto im Mittelpunkt. Der Eintritt ist kostenlos. Dabei erwartet die Besucher ein besonderes Highlight: Nach intensiver Restaurierung ist eines der beliebtesten Laurin & Klement-Modelle in komplett neu aufbereitetem Zustand zu sehen: das Cabrio L&K Si von 1918.



Die Ausstellung „130 Jahre Skoda“ ist bis zum 11. Januar 2026 geöffnet. (aum)