Maxus T60 Max: Pickup mit Komfort

Maxus bringt mit dem T60 Max einen neuen Pickup auf den deutschen Markt, der auf und abseits der Straße mit Offroad-Qualitäten und Komfort überzeugen soll. Mit 5,40 Meter in der Länge und 1,87 Meter in der Höhe sowie einem hoch aufragenden, bulligen Kühlergrill ist der chinesische Pritschenwagen schon im Stand eine imposante Erscheinung. Der Radstand beträgt 3,16 Meter, was der Doppelkabine nur ein geräumiges Interieur mit Platz für bis zu fünf Insassen beschert, sondern auch eine üppig dimensionierte Ladefläche (1,495 mm L x 1,510 mm B x 530 mm H). Dort lassen sich 975 Kilogramm stapeln und bis zu 3500 Kilogramm kann der T60 Max an den Haken nehmen.

Für den Vortrieb sorgt ein 2-Liter-Common-Rail-Diesel mit 215 PS (158 kW), der seine Kraft via 8-Gang-Automatikgetriebe auf alle vier Räder überträgt. Der Motor ist mit HVO100 und anderen XTL-Kraftstoffen kompatibel und kann so den CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduzieren. Das Allrad-System bietet mehrere Fahrmodi, darunter 2H, Auto, 4H und 4L, um auf unbefestigtem oder schlammigem Terrain, sowie in winterlichen Bedingungen Traktion und Kontrolle zu gewährleisten. Und mit einer Bodenfreiheit von 217 bis 230 mm, einer Wattiefe von bis zu 550 mm und offroad-optimierten Annäherungs-, Überfahr- und Abfahrtswinkeln bewältigt der T60 Max sogar richtiges Gelände.



Das Interieur verbindet Funktionalität mit einem Hauch Luxus. Dazu zählen zwei nebeneinander liegende 12,3-Zoll-HD-Displays für die Anzeige aller wichtigen Fahrzeugfunktionen sowie zahlreiche Komfortmerkmale wie eine Klimaautomatik, beheizbare elektrische Vordersitze, Apple CarPlay und Android Auto inklusive kabelloses Smartphone-Laden, Bluetooth und USB-Anschlüsse. Für Sicherheit sorgen neben sechs Airbags und einem automatischen Notbremssystem, ein Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat sowie eine 360-Grad-Rundumsichtkamera und Front- und Rückfahrparksensoren.



Der T60 Max ist ab sofort zum Preis von 39.990 Euro (exkl. MwSt.) zu bestellen. (aum)