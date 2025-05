Generationswechsel im Porsche-Vorstand

Porsche setzt den Generationswechsel im Vorstand fort. Zum 19. August 2025 übernimmt Vera Schalwig (45) die Verantwortung für das Ressort Personal und Sozialwesen. Sie tritt die Nachfolge von Andreas Haffner (59) an. Zum gleichen Zeitpunkt übernimmt Joachim Scharnagl (49) das Ressort Beschaffung von Barbara Frenkel (62). Schalwig verantwortet aktuell das Personalwesen am Stammsitz der Porsche AG in Stuttgart-Zuffenhausen, Scharnagl ist Leiter Beschaffung Neue Fahrzeugprojekte und Lieferantenmanagement.

Zum 1. Juli übernimmt außerdem Michael Steiner (60) zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Er ist seit 2016 Vorstand für Forschung und Entwicklung. Zugleich gibt er damit die Führung der Konzern-Entwicklung im Volkswagen Konzern ab. (aum)