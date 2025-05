Toyota Corolla Cross rollt ins neue Modelljahr

Rund drei Jahre nach Markteinführung rollt der Toyota Corolla Cross mit geschärftem Design, aufgewertetem Interieur und einer zusätzlichen sportlichen Ausstattungsvariante ins neue Modelljahr. Den Vortrieb übernimmt der nach wie vor in zwei Leistungsstufen erhältliche Hybridantrieb, der auf Wunsch mit einem erweiterten Allradsystem vorfährt. Bei den deutschen Händlern ist die SUV-Variante des Corolla im Herbst 2025 verfügbar.

Die Frontpartie schmückt nun ein wabenförmiger Kühlergrill, im Topmodell kommt neben LED-Scheinwerfern adaptives Fernlicht zum Einsatz, und am Heck fallen neu gestaltete Rückleuchten ins Auge. Im Innenraum gibt es eine neu gestaltete Mittelkonsole mit modifiziertem Wählhebel und eine verschiebbare Mittelarmlehne mit zusätzlichem Ablagefach zum kabellosen Aufladen von Smartphones. Darüber hinaus sollen durch den vermehrten Einsatz hochdämmender Materialien im Dachbereich und Fond sowie eine neue dreilagige Schalldämmung im Armaturenbrett eindringende Geräusche als auch Vibrationen reduziert werden.



Antriebstechnisch können die Kunden unverändert zwischen dem 1,8-Liter- und dem 2,0-Liter-Hybrid wählen. Der optionale Allradantrieb (AWD-i) mit stärkerem Motor besitzt nun einen „Snow Extra“-Modus, der ein Durchdrehen der Räder auf verschneiten Straßen verhindern und so die Traktion beim Beschleunigen und Verzögern sowie bei Kurvenfahrten und Spurwechsel erhöhen soll.



Schließlich ist der Toyota Corolla Cross zum neuen Modelljahr erstmals auch als GR Sport verfügbar. Neben schwarz lackierten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen ist die Ausstattungsvariante an einem speziellen Kühlergrill mit schwarzem Logo und der Zweifarblackierung Storm Grey zu erkennen. Im Innenraum sorgen GR-Logos und rote Nähte auf den Alcantara-Sitzen für ein sportliches Ambiente. Zudem wurde das Fahrwerk um zehn Millimeter abgesenkt, die Servolenkung modifiziert, es gibt Schaltwippen am Lenkrad und einen integrierten Sport-Modus, der eine schnellere Beschleunigung durch eine höhere Motordrehzahl im Leerlauf ermöglichen soll. (aum)