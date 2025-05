Vorschau: Eine Legende kehrt zurück

Renault bringt den legendären R 4 als elektrische Neuauflage zurück. Anders als der von 1961 bis 1992 gebaute Klassiker positioniert sich der Retro-Franzose über dem ebenfalls neuen R 5 und will mit mehr Platz im Innenraum glänzen. Unser Autor Guido Borck schildert seine ersten Fahrerfahrungen mit dem Renault 4 E-Tech Electric. In eine elektrische Zukunft steuert auch Jaguar: In München feierte das Concept Car Type 00 seine Deutschlandpremiere. Walther Wuttke beleuchtet die Transformation der Marke.

Yamaha stellt in Slowenien die nächste Modellgeneration der Tracer 9 GT vor, die mit etlichen Assistenzsystemen und einer Weltneuheit bei der Scheinwerfertechnologie aufwartet. Zudem holen wir die bereits für dieses Woche angekündigte Vorstellung des MG S5 EV nach, die unter einem vorher nicht bekannten Embargo stand.



Wir berichten außerdem über die Höhepunkte des Car Design Event in München, darunter ein Interview mit der Chefdesignerin der Marke Slate sowie Berichte über ein Projekt der Hochschule München, den Genesis Gran X Convertible Concept und die Wiederauferstehung der Marke Yugo. Apropos Yygo: In einem ABC der neuen Automarken geben wir einen Überblick über die jüngeren Hersteller.



Außerdem halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten und Entwicklungen aus der Autoindustrie, auf dem Motorradmarkt und in der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)