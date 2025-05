Seat wird heute 75 Jahre alt: Das Unternehmen, das im Laufe seiner Geschichte bislang 77 Modelle herausgebracht und mehr als 20,5 Millionen Fahrzeuge verkauft hat, feiert das Jubiläum nicht nur morgen mit seinen Mitarbeitern, sondern auch mit einer großen Ausstellung am 9. Mai im Rahmen der Automobile Barcelona. Gezeugt werden bis zum 18. Mai insgesamt 75 Fahrzeuge vom ersten Modell Seat 1400 über den 600 sowie Ibiza und Leon bis zum vollelektrischen Cupra Raval, der im kommenden Jahr in Martorell in Produktion gehen soll.

Im Markentreffpunkt Casa Seat wird der 75. Geburtstag ebenfalls mit einem öffentlichen und einer Ausstellung historischer Fahrzeuge gefeiert.



Drei Jahre nach der Unternehmensgründung rollte 1953 mit dem Seat 1400 das erste Serienmodell der spanischen Marke vom Band. In der Fabrik in der Zona Franca in Barcelona wurden zunächst täglich fünf Autos hergestellt. 1993 zog Seat in ein neues Werk nach Martorell um, das mit der Einführung der zweiten Generation des Ibiza und Cordoba eröffnet wurde. Dort wurden täglich bis zu 1500 Fahrzeuge produziert. Heute verlässt alle 40 Sekunden ein Auto das 2,8 Millionen Quadratmeter große Stammwerk – das entspricht 400 Fußballfeldern. Das entspricht einer Tageskapazität von 2300 Autos. Das Unternehmen mit seinen über 14.000 Mitarbeitern hat zwei weitere Strandorte im Land und gehört seit 1986 zum Volkswagen-Konzern. 2018 wurde die Submarke Cupra für Performance- und Elektromodelle aus der Taufe gehoben.(aum)