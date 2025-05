Der Präsident fährt DS

DS Automobiles hat dem Élysée-Palast die neue Staatslimousine für den Präsidenten Frankreichs übergeben. Der DS No. 8 Présidentiel in der speziell entworfenen Karosseriefarbe Saphir-Blau trägt einen in den französischen Nationalfarben Blau, Weiß und Rot beleuchteten Kühlergrill. Weitere äußere Merkmale sind die trikolorenfarbigen Embleme an Front und Heck sowie die Halterungen für die Präsidentenstandarten.

Die Innenausstattung des präsidialen DS entstand zum Teil in dem fast vergessenen Kunsthandwerk der Strohmarketerie. Stroh wird aufgeschnitten und geglättet. Damit lassen sich edle goldbraune Oberflächen schaffen, die nicht nur luxuriös anmuten, sondern auch nachhaltig sind. Mit dem Material wurden die Armaturentafel und die Verkleidungen der vorderen Türen der Elektrolimousine veredelt. Bei ihnen wurde außerdem eine Perlenaht verwendet. Die Dekorationen tragen wassergrüne und nachtblaue Farbe mit einem fächerähnlichen Muster.



Als weitere Materialien wurden in der Interieurgestaltung der gepanzerten Staatskarosse Satin und Plisseestoff verwendet. Die Sitze sind mit Alcantara und Nappaleder im Stil eines Uhrenarmbands – einem Markenzeichen von DS Automobiles – in der speziellen Farbe Bleu Songe bezogen. Das französische Unternehmen Focal stattete den Wagen mit einem speziell entwickelten Audiosystem aus. (aum)