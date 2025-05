Die E-Schwalbe rollt in die zweite Modellgeneration

Govecs hat nach acht Jahren die E-Schwalbe in der L3e-Version – dem Pendant zur 125er-Klasse – weiterentwickelt. Der Elektro-Leichtkraftroller mit dem ikonischen Design aus Suhl erhält in der zweiten Modellgeneration einen etwas leistungsstärkeren und effizienteren Antrieb und die Batterien wandern an eine andere Stelle. Der 48-Volt-Motor liefert sechs kW (8 PS) Dauer- und 8,5 kW (12 PS) Spitzenleistung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt nach wie vor 90 km/h. Dank neuer Batterietechnologie und zweier entnehmbarer Akkus im Mitteltunnel steigt die Effizienz um 20 Prozent und die Normreichweite von 90 auf knapp 130 Kilometer. Die Stromspender sollen in zwei Stunden bis auf 80 Prozent ihrer Kapazität wieder aufgeladen werden können.

Die neue E-Schwalbe verfügt über drei Fahrmodi und eine aktive Rekuperation, die sich über den „Gasgriff“ steuern lässt und wie eine Motorbremse funktioniert. Ein Fünf-Zoll-Farbdisplay dient als Instrumentenanzeige. Dank der Verlagerung der Batterie in den Mitteltunnel gibt es unter der Sitzbank jetzt auch ein Staufach mit fünf Litern Volumen. Der Roller kann zudem an eine Smartphone-App angebunden werden.



Für kurze Zeit wird die neue E-Schwalbe 90 zu einem Einführungspreis von 8990 Euro angeboten. (aum)