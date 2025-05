Defender bereitet sich auf die Dakar vor

Defender hat in Vorbereitung auf die Teilnahme an der Rally‑Raid-Weltmeisterschaft und die Dakar 2026 die ersten Prototypentests dem D7X‑R in Marokko abgeschlossen. Zudem wurde mit Stéphane Peterhansel der erfahrenste und erfolgreichste Dakar-Teilnehmer verpflichtet. Der Franzose hat die legendäre Rallye bereits 14-mal mit dem Auto und dem Motorrad gewonnen.

Während drei Defender Dakar D7X‑R bei der Rallye Dakar in der Kategorie „Stock“ für seriennahe Fahrzeuge antreten, werden zwei Fahrzeuge die übrigen Läufe der Rallye‑Raid‑Weltmeisterschaft (W2RC) 2026 bestreiten. Sie verfügen über einen 4,4-Liter-Twinturbo-V8. Neben Peterhansel wird Nachwuchstalent Rokas Baciuska aus Litauen für die Land-Rover-Submarke die W2RC fahren. Der dritte Fahrer für die Dakar‑Teilnahme wird noch benannt. Gebaut werden die Wettbewerbsfahrzeuge im Werk im slowakischen Nitra. (aum)