Historische Sport- und Rallyefahrzeuge am Start

Die Internationale Rallye Wiesbaden wird 40 Teilnehmerteams mit ihren historischen Sportwagen und Rallyeautos vom 15. bis 17. Mai über insgesamt 1150 Kilometer durch Deutschland und Tschechien führen. Auf dem Programm stehen Sollzeit- und Gleichmäßigkeitsprüfungen. Veranstalter ist der Wiesbadener Automobil-Club (WAC) im Automobilclub von Deutschland (AvD).

Die Oldtimerrallye startet am 15. Mai um 12.30 Uhr auf dem historischen Marktplatz in Hersbruck und führt als erstes Etappenziel ins tschechische Pilsen. Am zweiten Tag geht es für die Teilnehmer über Klatovy nach Kelheim in Bayern. Zum Abschluss steht dann eine rund 400 Kilometer lange Strecke über Berching und Niederstetten mit dem Ziel Wiesbaden an, wo am Abend des 17. Mai die Siegerehrung im Kurhaus stattfindet. Unterteilt wird die Streckenführung von mehreren Soll- und Schnittprüfungen, die fast ein Viertel der Gesamtroute ausmachen.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt. Älteste Fahrzeug ist ein Volvo PV 544 aus dem Jahr 1960. Diverse Lancia und Alfa Romeo Modelle, Porsche 911, 924 und 944, mehrere BMW, Ford und Opel sowie ein Mini Cooper S und ein Mercedes 450 SLC von 1973 sind ebenfalls gemeldet. Das jüngste Auto stellt ein niederländisches Team mit einem Lotus Esprit aus 1996.



Einige Plätze sind noch frei. Interessierte Rallyefahrer können sich über die Internetseite rallye-wiesbaden.com anmelden. (aum)