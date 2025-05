Stellantis hat neuen Marketing-Chef in Deutschland

Christophe Schade (56) ist künftig als Direktor bei Stellantis für den Bereich Marketing Operations in Deutschland zuständig. In dem Bereich sind markenübergreifend die Funktionen Media, Data & CRM sowie der Online-Verkauf angesiedelt.

Christophe Schade war zuletzt Head of Digital Marketing, CRM und Social Media für die Konzernmarken Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel und Peugeot. Der Diplom-Kaufmann kam 2008 zur damaligen Fiat Chrysler Automobiles ins Unternehmen. Er hatte in seiner Karriere mehrere Führungspositionen im Aftersales von Renault, Fiat, Chrysler sowie Jeep und Dodge inne. Außerhalb der Automobilindustrie war er zudem in leitenden Positionen im nationalen und internationalen Key Account Management sowie im Product Management im Bereich Markenartikel Nonfood tätig.



Schade folgt auf Christine Schulze Tergeist, die seit kurzem als Brand Country Director das Geschäft der Stellantis-Premiummarken Alfa Romeo, DS Automobiles und Lancia in Deutschland verantwortet. (aum)