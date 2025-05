Mahle startet Verkauf von E-Care Fluid

Mahle startet den Verkauf seines neuen Servicegeräts E-Care Fluid in Europa. Es ermöglicht die einfache Wartung des Kühlkreislaufes von Fahrzeugen aller Antriebsarten, speziell von Elektroautos. Im Falle einer Reparatur an der Hochvoltbatterie oder des Austauschs einer Komponente aus dem Kühlmittelkreislauf kann dieser mit E-Care Fluid vollautomatisiert entleert und neu befüllt werden. Darüber hinaus kann dank eines integrierten Vakuum- und Drucktests der Kühlkreislauf auf Lecks überprüft werden.

„Ein regelmäßiger Kühlmittelwechsel ist entscheidend, um die Effizienz des Kühlkreislaufes zu gewährleisten. Dies ist insbesondere bei Elektro- und Hybridfahrzeugen von großer Bedeutung, da die Antriebsbatterie sehr empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen ist“, erläutert Felix-Matthias Walter, Leiter Service Solutions bei Mahle Lifecycle and Mobility. Darüber hinaus beeinträchtigen chemische Reaktionen, die durch die Alterung des Kühlmittels ausgelöst werden können, sowie Verunreinigungen die Kühlleistung und somit auch die Leistungsfähigkeit der Batterie. Dies kann im schlimmsten Fall zu Langzeitschäden im Kühlsystem führen.



Das System verfügt über zwei Tanks: In einem wird das entnommene Kühlmittel aufgefangen, so dass es wiederverwendet werden kann. Im zweiten Tank kann das Servicegerät eine Kühlmittelmischung nach Herstellervorgaben herstellen und den Kreislauf vollautomatisch neu befüllen. Gleichzeitig beinhaltet das Gerät eine Spülfunktionalität, um den Kühlkreislauf von Verunreinigungen zu befreien. Werkstattmitarbeiter können direkt über E-Care Fluid einen Abschlussbericht für den Kunden erstellen.



Um eine unkomplizierte und fehlerfreie Wartung und Dichtheitsprüfung des Kühlmittelkreislaufs zu gewährleisten, werden Mechaniker über einen übersichtlichen Sieben-Zoll-Touchscreen Schritt für Schritt durch den Prozess geführt. Eine integrierte Datenbank für E-Fahrzeuge liefert nicht nur Informationen zur richtigen Art und Füllmenge des Kühlmittels, sondern auch zum Kühlsystem, den Öffnungspunkten sowie den fahrzeugspezifischen Prüfdrücken und den Adaptern. Die Datenbank wird kontinuierlich über eine Netzwerkverbindung aktualisiert. Das Servicegerät bietet neben dem vollautomatischen Prozess auch ein manuelles Verfahren, das vor allem bei Hybridfahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt.



Mit jedem Gerät liefert Mahle einen Zubehörkoffer mit rund 20 verschiedenen Adaptern, die alle gängigen Fahrzeuge und Antriebsarten abdecken. Das Touchscreen des Gerätes zeigt dem Techniker an, welcher Adapter für das jeweilige Fahrzeug verwendet werden muss. Über eine Remote-Funktion können sich Servicetechniker von Mahle direkt auf das Gerät aufschalten und die Servicepartner bei der Wartung unterstützen. (aum)