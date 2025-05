Marcus Hoffmann leitet den Vertrieb bei Seat

Marcus Hoffmann (48) übernimmt zum 1. Juni die Vertriebsleitung bei Seat in Deutschland. Er übernimmt die Position von Alexander Buk, der seit Oktober 2024 die Geschäfte von Seat und Cupra in Deutschland führt.

Marcus Hoffmann leitete von 2011 bis 2017 bei Seat bereits den damaligen Bereich Fleet & Remarketing. In den darauffolgenden Jahren war er am Firmenstammsitz im spanischen Martorell für das internationale Key-Account-Management sowie die Einführung und Umsetzung der B2B-Vetriebsorganisation für die Regionen Europa und Overseas zuständig.



Marcus Hoffmann stammt aus Heilbronn und ist Diplom-Betriebswirt. Er startete seine Karriere 1996 bei der deutschen Renault AG und nahm dort beziehungsweise später bei Renault Nissan unterschiedliche Positionen ein, ehe er 2011 zu Seat wechselte. 2020 verließ er das Unternehmen vorübergehend und war von 2020 bis 2023 als Direktor B2B und Used Car Management bei PSA Deutschland bzw. später Stellantis tätig. Vor zwei Jahren übernahm Marcus Hoffmann den Neuaufbau und die Leitung der deutschen Niederlassung der Leasinggesellschaft Leasys, einem Joint Venture von Stellantis und Credit Agricole. (aum)