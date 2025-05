Die IDM startet in die Saison

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) startet an diesem Wochenende (9.–11.5) in der Motorsport-Arena Oschersleben in die Saison. Die Zuschauer erwartet am Samstag und Sonntag ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt zehn Rennen und Zugang zum Fahrerlager sowie Fan-Walk am Sonntag.

Besonders in der IDM Superbike, der prestigeträchtigsten Klasse im deutschen Motorradsport, hat sich einiges getan. Der vierfache Champion Ilya Mikhalchik wechselt nach Großbritannien. Seinen Platz im BMW-Werksteam nehmen nun der Argentinier Leandro Mercado und der Este Hannes Soomer ein. Honda will an den Erfolg der vorletzten Saison anknüpfen, als Florian Alt nach Jahren der Durststrecke der Marke einen lang ersehnten Sieg bescherte. Kawasaki bringt mit dem Rückkehrer Philipp Steinmayr einen erfahrenen Mann zurück auf die Strecke. Ducati setzt mit Lorenzo Zanetti, dem italienischen Meister von 2023, und dem bayerischen Ex-GP-Piloten Lukas Tulovic auf starke Namen. Ebenfalls hoch gehandelt werden die BMW-Piloten Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig aus dem Team Gert56.



Neben der IDM Superbike gibt es verschiedene weitere Motorradklassen: IDM Supersport, IDM Sportbike, ADAC-Junior-Cup und Northern-Talent-Cup.



Der Eintritt für das Wochenende kostet 55 Euro, Kinder bist einschließlich 14 Jahren haben freien Zugang. (aum)