Über 19.000 Ducatisti kommen weltweit zusammen

Innerhalb von 24 Stunden haben sich überall auf der Welt mehr als 19.000 Ducati-Fahrer zur Aktion „We ride as one“ zusammengefunden. Die lokalen Treffen in 55 Ländern der Erde und auf allen fünf Kontinenten wurden von den Händlern zusammen mit den Clubs der Marke organisiert. So fanden gemeinsame Ausfahrten unter anderem in Shanghai, São Paulo, London, Dubai und Sydney sowie auch einigen deutschen Städten statt.

Der nächste wichtige Termin für die Marke ist der Moto GP am 21. und 22. Juni in Mugello beim Grand Prix von Italien. Ducati errichtet vor heimischer Kulisse zusätzlich zur traditionellen Position in der Correntaio-Kurve im Bereich auf der zentralen Bronzetribüne eine weitere Fan-Zone mit Blick auf die Strecke. (aum)