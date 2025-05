Vinfast stellt in Deutschland und Niederlande auf Händlervertrieb um

Vinfast, der vietnamesische Produzent von Elektrofahrzeugen, stellt seinen Vertrieb in Deutschland und den Niederlanden auf ein Händlermodell um. Damit einher gehen sollen die Optimierung des Kundenservice und der Servicedichte. Der Schritt sei „Ausdruck eines starken Bekenntnisses zum europäischen Markt“, so Vinfast in einer offiziellen Verlautbarung, mit dem sich das Unternehmen besser für einen langfristigen Erfolg auf dem hiesigen Kontinent positionieren und „noch mehr Kundinnen und Kunden einen verbesserten Zugang zu unserer Marke“ geben wolle.

Die neue Richtung stehe im Einklang mit der weltweiten Strategie von Vinfast, die ab Ende 2023 zunächst in Vietnam umgesetzt wurde. Kern ist dabei der Wechsel von einem Direktvertrieb hin zu einem Händlermodell. (aum/av)