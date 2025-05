Zehnte „Soccer School“ von Apollo Tyres und Manchester United

Ende April hat Apollo Tyres in Zusammenarbeit mit Manchester United sowie über seine Premium-Reifenmarke Vredestein in Koblenz zum zehnten Mal eine „Soccer School“ ausgetragen, die soziale Inklusion und gesellschaftliches Engagement unterstützt. In Kooperation mit dem regionalen Fußballverband Rheinland nahmen dabei 32 sozial benachteiligte Kinder an exklusiven Coaching-Sessions mit offiziellen Trainern von Manchester United teil. Mit dabei war auch die Manchester United-Legende Andy Cole.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 haben weltweit bereits mehr als 500.000 Menschen aus 90 Ländern an Fußballprogrammen der Manchester United Soccer Schools teilgenommen und damit ihr Teamwork sowie ihre fußballerischen aber auch persönlichen Fähigkeiten gefördert. „Das gesamte Team von Apollo Tyres ist stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein und damit das Leben junger Menschen positiv zu beeinflussen“, so Alexandra Matuko, Head of Cluster Central Europe bei Apollo Tyres. „Uns liegt es besonders am Herzen, sozial benachteiligte Kinder zu unterstützen und ihnen wertvolle Erfahrungen zu bieten, die den Teamgeist fördern, ihre persönliche Entwicklung unterstützen und ihr Selbstvertrauen langfristig stärken.“



Apollo Tyres ist seit 2018 offizieller globaler Reifenpartner von Manchester United. Im Jahr 2020 wurde die Partnerschaft auf die Premium-Marke des Unternehmens, Vredestein, ausgeweitet, die seitdem bei Heimspielen von Manchester United verstärkt auf den Werbetafeln am Spielfeldrand zu sehen ist. (aum/av)