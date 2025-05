Holger Kiener wird neuer Vertriebschef von Toyota Deutschland

Holger Kiener wird zum 1. Juni 2025 neuer Vertriebsdirektor bei Toyota Deutschland. Der 40-Jährige folgt auf Mario Köhler, der Anfang dieses Jahres die Position als Präsident und CEO der Kölner Zentrale übernommen hat.

Holger Kiener ist seit über 15 Jahren für Toyota und Lexus tätig. Im Jahr 2010 als Trainee gestartet, war er unter anderem in den Bereichen Marketing & Sales Fleet sowie im Vertriebsaußendienst tätig. Von April 2020 bis März 2023 leitete er als General Manager Performance die Abteilungen Sales, Aftersales & Value Chain innerhalb des Vertriebs bei Toyota Deutschland, ehe er als General Manager Lexus die Führung der Premiummarke in Deutschland übernahm.



Seine Nachfolge als General Manager Lexus tritt Michael Röck an. Röck kommt von Toyota Österreich, wo er seit Januar 2020 als Head of Sales and Aftersales Performance arbeitet. Er besitzt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche und war im In- und Ausland bei verschiedenen Herstellern und im Handel tätig. (aum)