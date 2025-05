Neuer Eon-Ladestandort zeigt Belegung und aktuellen kWh-Preis

Eon nimmt im Rahmen des Deutschlandnetzes vier weitere Schnellladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten in Betrieb. In Krumbach in Bayerisch-Schwaben können damit acht E-Fahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 400 Kilowatt Leistung geladen werden. Als erster Standort ist er mit dem „T-Pole“, einem T-förmigen Designmodul ausgestattet, das nicht nur anzeigt, wo sich die Ladesäulen befinden, sondern durch verschiedenfarbige Beleuchtung auch, ob Ladeplätze frei sind. In den T-Pole integriert ist außerdem eine Anzeige für den aktuellen Kilowattstundenpreis beim Ad-hoc-Laden.

Der Standort Krumbach befindet sich direkt an der B16 und ist somit sowohl für Durchreisende zwischen Bayerischem Wald und Allgäu als auch für Anwohnerinnen und Anwohner leicht zu erreichen. Fußläufig befinden sich Gastronomie, ein Supermarkt und weitere Einkaufsmöglichkeiten sowie Sanitäranlagen. Ein zusätzlicher Ladeplatz mit einer Länge von sieben Metern erlaubt auch das Laden von E-Pkw mit Anhänger oder großer elektrischer Transporter. (aum)