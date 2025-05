Uniti und Elli kooperieren bei Aufbau von Ladeinfrastruktur an Tankstellen

Der Uniti Bundesverband Energie Mittelstand und die Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) kooperieren künftig beim Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur an Tankstellen. Im Rahmen der Messe „Power-2-Drive“ in München haben beide Unternehmen Kernpunkte ihrer neuen Zusammenarbeit vorgestellt. Ein wesentlicher Baustein dabei ist die neue Elli-Schnellladesäule Flexpole Plus als ideale Lösung für Aufstellorte, die bisher als ungeeignet galten. Die Tankstellen können zudem in das Partner-Netzwerk von Elli aufgenommen werden.

Die rund 8600 Tankstellen der Uniti-Mitgliedsunternehmen profitieren dabei von Vorteilen in den Feldern Hardware, Software und Service. Der modulare Ansatz der Zusammenarbeit umfasst das vollständige Angebot von Standortanalysen und Planungsschritten über die Installation bis hin zur Inbetriebnahme von Flexpole-Ladestationen und DC-Schnellladesäulen. Dank batteriegepufferter Technologie ist für die Elli Flexpole keine Netzerweiterung und kein Tiefbau erforderlich, was wesentlich für häufig gemietete oder gepachtete Tankstellenflächen mit eingeschränkter Anschlussleistung sein kann. Die Nutzung der Ladeinfrastruktur steht E-Mobilisten aller Marken offen.



Ein besonderes Highlight der Kooperation: Uniti-Standorte können in das „Selected Partner Network“ von Elli aufgenommen werden. Das bedeutet, dass ihre Ladepunkte künftig in der Ladeplanung der Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns angezeigt werden – also direkt im Navigationssystem von Millionen E-Fahrzeugen in Europa. „Damit sind die Stationen des Energie Mittelstands nicht mehr nur was das Ladeerlebnis und den Service betrifft auf Augenhöhe mit den Marktführern, sondern künftig auch in ihrer Sichtbarkeit für die Kunden“, sagt Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn. (aum)