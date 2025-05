Audi setzt A6 unter Strom

Audi bringt für den neuen Audi A6 einen Plug-in-Hybridantrieb. Limousine und Avant sind als e-hybrid quattro jeweils in zwei Leistungsstufen mit 220 kW und 270 kW Systemleistung bestellbar. Als Highlight beider Modelle gilt dabei eine neue Hochvoltbatterie, die 25,9 kWh (netto 20,7 kWh) für das elektrische Fahren zur Verfügung stellt – rund 45 Prozent mehr als im Vorgänger. Damit sollen sowohl Avant als auch Limousine mehr als 100 Kilometer rein elektrisch fahren können. Die maximale AC-Ladeleistung beträgt dagegen nach wie vor nur 11 kW. Ist die Batterie komplett leer, dauert eine volle Ladung zweieinhalb Stunden.

Angetrieben werden beide Modelle von einem 2.0 TFSI-Motor mit 252 PS (185 kW) und einer E-Maschine, die bis zu 105 kW bereitstellt, die Limousine wie Avant bis auf eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h beschleunigt. Die Version mit 270 kW und 500 Nm Drehmoment erledigt dabei den Standardsprint von 0 auf 100 km/h in 5,3 Sekunden, der schwächere Motor mit 220 kW und 450 Nm Drehmoment schafft es in 6,0 Sekunden.



In der Variante mit 220 kW Systemleistung kostet die A6 Limousine e-hybrid quattro in Deutschland ab 65.800 Euro, der A6 Avant e-hybrid quattro startet bei 68.300 Euro. Für die höhere Leistungsstufe mit 270 kW beginnen die Preise für die Limousine bei 75.050 Euro, für den Avant bei 77.550 Euro, wobei sich die beiden Top-Modelle serienmäßig besonders sportlich zeigen: Neben der S line-Ausstattung im Exterieur und im Interieur kommen das Sportfahrwerk, größere Räder und rote Bremssättel hinzu. Die neuen e-hybrid-Modelle sind ab dem 8. Mai 2025 bestellbar, die Markteinführung ist im Sommer geplant. (aum)