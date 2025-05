Toyota und Waymo wollen autonomes Fahren beschleunigen

Toyota und Waymo wollen die Entwicklung und Einführung des autonomen Fahrens beschleunigen. Die beiden Unternehmen haben eine vorläufige Vereinbarung über eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet getroffen. Auch Woven by Toyota wird sich an der Zusammenarbeit beteiligen und seine Expertise in den Bereichen Software und Mobilitätsinnovation einbringen. Der größten Autohersteller der Welt und der weltweit führende Anbieter von Technologien für autonomes Fahren verbinde dabei die Vision, "die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Mobilität für alle zu verbessern", heißt es.

Geplant ist unter anderem die Entwicklung einer neuen Plattform für autonome Fahrzeuge, bei dem beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken kombinieren wollen. Außerdem soll untersucht werden, wie die autonome Technologie von Waymo und das Fahrzeug-Know-how von Toyota genutzt werden können, um Fahrzeuge von Privatkunden zu verbessern. „Mit Waymo teilen wir die Vision, die Sicherheit durch automatisierte Fahrtechnologien zu verbessern“, sagt Toyota-Vorstandsmitglied und Executive Vice President, Hiroki Nakajima. Die Zusammenarbeit solle dazu beitragen, „unsere Lösungen mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen und uns einer unfallfreien Gesellschaft näher zu bringen“. (aum)