Mehr Hybridpower für Renault Symbioz und Captur

Renault baut sein Hybridangebot aus: Für Captur und Symbioz ist ab sofort ein neuer Vollhybridantrieb mit 1,8-Liter-Benzinmotor und 158 PS (116 kW) Systemleistung zu haben. In beiden Modellen soll der neue Full Hybrid E-Tech 160 im Vergleich zur bisherigen Motorisierung E-Tech 145 ein besseres Ansprechverhalten bei geringerem Spritverbrauch ermöglichen. Die Antriebspalette für den Symbioz wird darüber hinaus um eine neue Mild-Hybrid-Version mit 1,3-Liter-Motor und 140 PS (103 kW) erweitert.

Die neuen Motorisierungen können ab sofort bestellt werden. Die Preise für den Captur Full Hybrid E-Tech 160 beginnen bei 28.250 Euro in der Ausstattung Evolution, das Kompakt-SUV Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 ist in Verbindung mit der Ausstattung Techno ab 33.100 Euro erhältlich. Der Symbioz Mild Hybrid 140 in der Ausstattung Evolution kostet ab 28.500 Euro. (aum)