ADAC-Stauprognose: Ausflugsverkehr am Muttertag

Entwarnung vom ADAC: Auf den deutschen Autobahnen dürfte es am kommenden Wochenende relativ ruhig bleiben. Da weder in Deutschland noch in den Nachbarländern Feiertage oder Ferien anstehen, rechnet der Club insgesamt mit wenig Reiseverkehr. Nur am Sonntag (Muttertag) ist bei schönem Wetter auf den Zufahrtsstraßen in die Ausflugsgebiete mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Vor allem die Routen in die Naherholungsgebiete können dann stark belastet sein.

Jedoch zählt der ADAC bundesweit mehr als 1100 Baustellen, in denen es immer wieder zu Verzögerungen kommen könnte. Vor allem auf den Autobahnen A1, A4, A7, A9, A27, A42, A43, A45 und A93 kommt es am Wochenende zu temporären Vollsperrungen. Auch längerfristige Sperrungen, etwa auf der A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid, führen zu Einschränkungen.



Auch im benachbarten Ausland wird die verkehrsarme Zeit für Bauarbeiten genutzt. In Österreich ist die Brennerautobahn (A13) im Bereich der Luegbrücke nur einspurig befahrbar. Aktuelle Infos zu Spuröffnungen auf der Internetseite der Asfinag. Auf der Inntalautobahn (A12) sind am Wochenende viele Abfahrten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auf der Tauernautobahn (A10) gibt es eine Großbaustelle zwischen Golling und Werfen und der Tunnel ist nur einspurig befahrbar. Gleiches gilt in Italien für die Reschenpass-Straße südlich von Pfunds. In Tschechien führen auf der D8 Tunnel-Sanierungen nahe der deutschen Grenze zu Rückstaus. Und in den Niederlande gibt es auf der A12 am Wochenende eine Sperrung zwischen Arnheim und Utrecht.



An den deutschen Außengrenzen wird weiterhin kontrolliert. Insbesondere an den Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) kann es zu Wartezeiten kommen. Auch bei der Ausreise nach Frankreich und in die Niederlande sind Kontrollen möglich. (aum)