Citroën Ami: Französischer Freund im neuen Look

Citroën startet den Verkauf des neuen Ami. Das nur 2,46 Meter kurze und elektrische Leichtfahrzeug zeigt sich mit überarbeiteter Front- und Heckpartie, neuem Logo in „André-Rot“, höher platzierten Scheinwerfern sowie neuen Kotflügel mit Rillen, die vom legendären 2CV inspiriert sein sollen. Dazu kommen quadratische Dekors auf den Radzierkappen in Verbindung mit drei optionalen Farbpaketen, die sowohl das Interieur – inklusive Türnetzen, Fußmatten und drei Aufbewahrungsboxen für das Armaturenbrett – als auch das Exterieur mit Radkappen, Aufklebern und farbigen Akzenten gestalten. Das Panoramaglasdach bringt der französische „Freund“ serienmäßig mit. Der Ami ist jetzt außerdem in der neuen Farbe Night Sepia erhältlich, die Ende vergangenen Jahres eingeführt wurde.

Der elektrische Antrieb mit einer Reichweite von bis zu 75 Kilometern und die Ladezeit von nur vier Stunden an einer Haushaltssteckdose bleiben unverändert. Der Zweisitzer kann bereits ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren und ab 7990 Euro gekauft oder im Citroën Financial Store geleased werden. Die Leasingraten starten ab 49 Euro im Monat.



Zum dauerhaften Ami-Angebot gehört nun auch die einst nur als limitierte Edition erhältliche Buggy-Version mit schwarzem Rollverdeck, markanten Spoilern und aufklappbaren Metallbügeln anstatt Türen. Damit der Ami Buggy dennoch bei Wind und Wetter genutzt werden kann, gibt es als Zubehör Türverkleidungen mit Reißverschluss, die bei Nichtgebrauch aufgerollt werden können. (aum)