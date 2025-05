Skoda Elroq Respectline: Hommage an Vielfalt und Tradition

Skoda hat mit dem Elroq Respectline ein Konzeptfahrzeug mit besonderem Exterieur- und Interieurdesign vorgestellt, das Markenkernwerte wie gegenseitiger Respekt, Vielfalt und Inklusion hervorheben soll. Das in Regenbogenfarben lackierte und von Skoda-Mitarbeitern aus dem gesamten Unternehmen entworfene Elektrofahrzeug feiert Ende der Woche am Stammsitz in Mladá Boleslav und in Hamburg seine Publikumspremiere.

Haupt-Designmotiv neben der auffälligen Farbgestaltung ist der stilisierten „Háček“ aus dem tschechischen Buchstaben „Š“, mit dem das Concept Car auf seine tschechischen Wurzeln und das Unternehmenserbe hinweisen soll. Skoda feiert in diesem Jahr sein 130. Jubiläum. Der Frontgrill besitzt eine animierte LED-Beleuchtung in Regenbogenfarben. Der Regenbogen gilt als Symbol der LGBT+-Community und die Vielfältigkeit der Gesellschaft.

Auch das Interieur soll mit recycelten Materialien, Regenbogen-Stickereien auf den Sitzen sowie farbenfrohen Dekorelementen die Individualität und das starke Engagement für Nachhaltigkeit unterstreichen.



Bei den Best Car Awards der Fachzeitschrift auto motor und sport tritt der Elroq Respectline am 9. Mai in Hamburg erstmals vor Publikum auf, am 10. Mai stellt ihn Skoda im Rahmen eines Firmen-Musikfestivals aus. Weitere Auftritte absolviert das Konzeptfahrzeug über den Sommer hinweg beim Metronome Musikfestival in Prag, bei Prague Pride, beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie und im Rahmen der Tour de France. Mit dem Respectline feiert die Marke zugleich den großen Erfolg des Serienmodells, für das bis Ende April mehr als 55.000 Bestellungen eingegangen sind. (aum)