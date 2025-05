Seat: Gewinn bricht drastisch ein

Seat hat im ersten Quartal dieses Jahres seinen Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,9 Prozent auf 146.700 Fahrzeuge gesteigert. Der Umsatz nahm zwar um 2,4 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro zu, der Gewinn schrumpfte aber dramatisch von 226 Millionen Euro auf nur noch fünf Millionen Euro. Als Gründe führt das Unternehmen unter anderem den höheren Anteil an batterie-elektrischen Fahrzeugen, den zunehmenden Wettbewerb auf dem E-Markt sowie die europäischen Einfuhrzölle auf den in China produzierten Cupra Tavascan an. Gleichwohl schloss Seats Sport- und Elektromarke mit dem besten Auslieferungsergebnis für ein erstes Quartal ab, für das Gesamtunternehmen war es das bislang zweitstärkste.

Cupra verkaufte in den ersten drei Monaten 78.300 Fahrzeuge, das sind 38,3 Prozent mehr als im ersten Quartal 2024. Über die Hälfte davon entfielen allein auf den März, der damit zum Rekordmonat wurde. Bestseller des spanischen Autokonzerns bleibt der Cupra Formentor vor dem Seat Ibiza. (aum)