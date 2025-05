Mit Ducati den Gardasee erleben

Fahrspaß mit dem Motorrad, Wassersportaktivitäten und Entspannung pur – das versprechen die „Ducati Scrambler Days of Joy“. Das neue Format feiert am 12. und 13. Juli am Gardasee Premiere. Die Teilnehmer können die fest geplante Tour rund um Campione auf ihrer eigenen Ducati Scrambler genießen oder eines der 2025er Modelle ausprobieren, die von Ducati zur Verfügung gestellt werden. Wer möchte, der kann unter Anleitung Wingfoil lernen, bei dem ein Surfbrett auf einer sich aus dem Wasser hebenden hoch über die Wellen gleitet. Sollte das Wetter nicht mitspielen, geht es aufs Wakeboard. Liegestühle, Tischfußball und Musik laden zum Entspannen ein. Nähere Informationen gibt es auf Scramblerducati.com oder unter dre@ducati.com. (aum)