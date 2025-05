Hyundai entwickelt den X-Cient Fuel Cell weiter

Hyundai hat in Kalifornien die neue Generation seines Brennstoffzellen-Lkw X-Cient Fuel Cell vorgestellt. Die neue Generation verfügt über ein verbessertes Brennstoffzellensystem und ein neues Cockpit mit zwei 12,3-Zoll-Displays. Der Motor des X-Cient leistet 350 kW (476 PS) und liefert über 2200 Newtonmeter Drehmoment. Die Reichweite beträgt unter optimalen Bedingungen über 700 Kilometer. Für Nordamerika gibt es eine spezielle Zugmaschinenvariante.

Der Hyundai X-Cent ist der weltweit erste in Serie produzierte Wasserstoff-Lkw wurde vor fünf Jahren eingeführt, ist in 13 Ländern im Einsatz und hat in der Schweiz, wo er zuerst eingeführt wurde, insgesamt mehr als 13 Millionen Kilometer zurückgelegt. In den Häfen von Oakland und Richmond in den USA sind 30 Fahrzeuge im Einsatz. Es handelt sich um den größten kommerziellen Einsatz von Wasserstoff-Lkw in Nordamerika . (aum)