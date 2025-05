Vorschau: Von Autos, Motoren und Motorrädern

Eine Wallbox, die dann lädt, wenn der Strom billig ist. Der Auto als Stromspeicher für Blackouts. Wie man mit dem Elektroauto Geld verdienen kann. Solche und weitere Innovationen stehen im Mittelpunkt der am Mittwoch beginnenden Messe „Power2Drive“ in München. Wir schauen uns dort um.

Und noch einmal E-Mobilität: Der Markt für Elektromotorräder ist in Deutschland sehr überschaubar. Der kanadische BRP-Konzern steigt nun mit den Modellen Pulse und Origin ins Geschäft ein. Es handelt sich um die ersten Motorräder der Marke Can-Am überhaupt. Den Antrieb liefert der österreichische Motorenhersteller Rotax, ebenfalls Teil von BRP.



Jeep präsentiert die dritte Generation des Compass, der in den Dimensionen gewachsen ist. Guido Borck hat sich das Ergebnis schon einmal angeschaut. Gebaut wird das neue US-Modell in Italien. Es wird den Compass mit Hybrid-, Elektro- und Allradantrieb sowie als Plug-in-Hybrid geben.



Der „Jeep“ steht auch ihm mit den senkrechten Lamellen im Kühlergrill ins Gesicht geschrieben: Der KGM Torres gibt sich als kantiger Offroader, doch unter der rustikal geformten Schale steckt mehr Show als Gelände. Macht nichts – denn dieses SUV hat andere Qualitäten, wie Frank Wald berichtet. Bei MG wird der ZS EV vom neuen S5 EV abgelöst. Walther Wuttke stellt ihn im Fahrbericht vor.



Mit Spannung erwartet werden wieder die monatlichen Zulassungszahlen, die das Kraftfahrt-Bundesamt in der nächsten Woche für April melden wird.



Darüber hinaus halten wir Sie tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der Automobil- und Zweiradindustrie sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)