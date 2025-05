Skoda steigert den weltweiten Absatz um über acht Prozent

Skoda hat den Fahrzeugabsatz im ersten Quartal des Jahres gegenüber im Vergleich zu 2024 um 8,2 Prozent auf 238.600 Fahrzeuge gesteigert, in Deutschland stiegen die Neuzulassungen des hierzulande erfolgreichsten Importeurs mit 46.500 Fahrzeugen um 6,7 Prozent. In Europa war die Marke die viertstärkste überhaupt. Starke Zuwächse verbuchte die Volkswagen-Tochter unter anderem in Großbritannien. In Indien, wo Skoda die Geschäfte des gesamten VW-Konzerns leitet, legten die Verkäufe um fast das Doppelte auf 15.000 Einheiten zu. Dort werden auch speziell für den Subkontinent entwickelte Modelle angeboten.

Der Umsatz des Unternehmens stieg in den ersten drei Monaten um 10,4 Prozent auf 7,259 Milliarden Euro (+10,4 %). Der Gewinn legte um 2,1 Prozent auf 546 Millionen Euro zu, die Umsatzrendite lag bei 7,5 Prozent. (aum)