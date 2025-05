Ein Dutzend weitere Wrightbus Kite Hydroliner

Die West-Verkehr GmbH im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen hat zwölf Wasserstoffbusse des nordirischen Herstellers Wrightbus übernommen. Es ist die zweite Lieferung nach Deutschland. Die Regionalverkehr Köln GmbH hat bereits 31 Wrightbus Kite Hydroliner in Dienst gestellt und acht weitere bestellt. Im nahen Brühl hat das Unternehmen aus Ballymena auch sein erstes Servicezentrum in der EU eingerichtet. Wrightbus wird im Laufe des Jahres noch rund 80 weitere Fahrzeuge an deutsche Verkehrsbetriebe liefern.

Der Kite Hydroliner ist ein zwölf Meter langer Eindecker mit Platz für bis zu 70 Fahrgäste und hat eine Reichweite von bis 1000 Kilometern. Die Brennstoffzelle leistet 70 kW (95), der Elektroantrieb hat eine Spitzenleistung von 260 kW (353 PS). Die fünf Wasserstofftanks auf dem Dach lassen sich in zehn Minuten befüllen. (aum)