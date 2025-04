Martin Stier leitet Marketing und Produktmanagement bei Kia

Martin Stier (43) leitet künftig das Marketing und Produktmanagement bei Kia Deutschland. Die Stelle war seit längerem unbesetzt.

Seine berufliche Laufbahn startete Martin Stier nach dem Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität Mannheim 2010 bei der Volkswagen Group in Australien. 2012 übernahm er dann als Global Communications Manager im VW-Konzern die Schnittstelle zwischen der zentralen Marketingkommunikation und den lokalen Einheiten in Nord- und Südamerika. Nach zwei Jahren wechselte Martin Stier als Manager Brand Strategy zu Kia Europe in Frankfurt, wo er 2017 zunächst zum Senior Manager Service Marketing und 2020 schließlich zum General Manager Service Marketing aufstieg. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Kia-Deutschland-Geschäftsführer Thomas Djuren. (aum)