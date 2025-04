Renault erweckt zwei alte Namen zu neuem Leben

Renault startet 2026 mit einer komplett neuen Generation vollelektrischer Transporter. Die drei leichten Nutzfahrzeuge Trafic, Goelette und Estafette sind mit ihren flexiblen Plattformen auf die individuellen Bedürfnisse von Gewerbetreibenden zugeschnitten. Neben einer hohen Variabilität setzen sie auf 800-Volt-Technologie.

Alle drei Modelle basieren künftig auf einer neuen Ampere-Plattform, die auf einer flexiblen, skalierbaren Software-Defined-Vehicle-Architektur (SDV-Architektur) aufbaut. Damit lassen sich die jeweiligen Baureihen auf unterschiedliche gewerbliche Anforderungen zuschneiden. Über die Betriebssoftware „CAR OS“ erhält das Fahrzeug neue Updates. Darüber hinaus kann der Fuhrparkleiter den Fahrzeugverschleiß in Echtzeit überwachen, um notwendige Reparaturen sofort einzuleiten.



800 Volt für schnelles Laden



Dank 800-Volt-Technologie sollen die drei Transporter mit schnellen Ladezeiten glänzen um die Akkus in unter 20 Minuten von 15 auf 80 Prozent zu pushen. Es stehen zwei Batterievarianten zur Wahl. Die Langstreckenversion mit Nickel-Mangan-Kobalt-Technologie ermöglicht bis zu 450 Kilometer Reichweite. Eine günstigere Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet einen Aktionsradius von rund 350 Kilometer.



Je nach Modell leistet der Elektromotor bis zu 150 kW (204 PS) und liefert 345 Newtonmeter Drehmoment. Die neuen Transporter entstehen in Zusammenarbeit mit Flexis, einem Gemeinschaftsunternehmen mit der Volvo Group und dem französischen Schifffahrts- und Logistikunternehmen CMA-CGM. Sie werden im französischen Werk in Sandouville gebaut.

Den Anfang macht der neue Trafic E-Tech Electric, der gegen Ende 2026 auf den Markt kommt. Die vierte Generation des bekannten Transporters bietet einen kurzen vorderen Überhang, langen Radstand und weit außen liegende Räder. Dadurch wird die Raumausnutzung maximiert. Trotzdem soll der Wendekreis auf dem Niveau eines kompakten Renault Clio liegen. Der Trafic richtet sich hauptsächlich an klassische Handwerksbetriebe und Flottenkunden, der mit einer Höhe von 1,90 Metern weiterhin parkhaustauglich bleibt.



Der neue Goelette E-Tech Electric ist auf die Anforderungen des Bau- und Liefergewerbes zugeschnitten. Mit dem Namen knüpft Renault an einen historischen Transporter an, der ab 1956 über zehn Jahre lang gebaut wurde. Der Goelette E-Tech Electric basiert auf dem Trafic und wird als Fahrgestell sowie in Zusammenarbeit mit Umbauspezialisten als Kipper, Pritsche oder Kofferaufbau erhältlich sein.



Estafette für Paketdienste und Kuriere



Das mit 5,27 Metern Länge und 2,60 Metern Höhe größte Modell der neuen Baureihe trägt ebenfalls einen historischen Namen: Estafette E-Tech Electric. Die Estafette ist für den innerstädtischen Lieferverkehr konzipiert und ein speziell auf Paketdienste und Kuriere zugeschnittenes Elektrofahrzeug für die letzte Meile. Der hochbauende Transporter ermöglicht auch großen Menschen einen aufrechten Gang, bleibt aber mit einer Breite von 1,92 Metern schmal genug für den Großstadtdschungel. Eine große Panorama-Windschutzscheibe, seitliche Schiebetüren und ein praktisches Rollo am Heck erleichtern dem Fahrer den Einsatz im Stadtverkehr. (aum)