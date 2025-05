Im Rückspiegel: Außen klein. Innen groß.

„Außen klein. Innen groß.“ Mit diesem Slogan warb Volkswagen im Mai vor 50 Jahren für den ersten, noch zweitürigen Polo. Der kantige Kleinwagen ergänzte ab Frühjahr 1975 nach Passat (1973) und Golf (1974) die damals noch junge wassergekühlte Modellgeneration, die dem legendären VW Käfer nachfolgte.

Die Serienproduktion des Polo I begann im März 1975 am Hauptsitz von Volkswagen in Wolfsburg, bis 1981 wurden dort 1,1 Millionen Einheiten hergestellt. Mit der wachsenden Bedeutung des Modells wurde die Produktion im Laufe der Jahre auf weitere Standorte weltweit verteilt, darunter unter anderem Spanien, Argentinien, Südafrika, Slowenien, China, Brasilien und Indien. Mit mehr als 20 Millionen gebauten Exemplaren in sechs Modellgenerationen zählt der Polo global zu den erfolgreichsten Kleinwagen überhaupt.



Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde der Polo im März 1975 auf dem Genfer Automobilsalon. Es handelte sich einen einfacher ausgestatteten Audi 50. Die Basisversion mit einer Leistung von 40 PS (29 kW) kostete 7500 D-Mark. Er bot mit einer Länge von 3,50 Metern Platz für vier Personen plus Gepäck. Die erste Modellgeneration lief bis 1978 vom Band, die modellgepflegte Version bis 1981. Insgesamt entstanden über 1,1 Millionen Fahrzeuge, zu denen auch die von 1977 bis 1981 gebaute Stufenheckversion Derby mit geräumigem Laderaum gehörte.



Im September 1981 stellte VW die zweite Generation des Polo vor – mit komplett neu gestalteter Karosserie, die auf 3,66 Meter wuchs. Der so genannte „Steilheck-Polo“ gab sich als zweitüriger Kleinkombi mit für seine Klasse großzügigen Platzverhältnissen. Ein Jahr später folgte ein Schrägheck-Coupe mit stärkeren Benzinern. In limitierter Auflage kam 1987 das Polo Coupe GT40 auf den Markt, als bis dahin leistungsstärkste Variante mit 115 PS (85 kW). Als sparsame Variante debütierte 1987 auch ein kleiner 45-PS-Dieselmotor (33 kW) im Polo. Insgesamt wurde der Polo II 13 Jahre lang produziert, mehr als 2,7 Millionen Exemplare wurden verkauft.



1994 folgte Polo Nummer drei mit neuer Karosserie, neuem Fahrwerk und Motoren sowie erstmals auch ein Fünftürer. Die gewachsenen Außenmaße sorgten für ein verbessertes

Raumangebot, moderne Sicherheitssysteme wie Airbags, Gurtstraffer und ABS hielten

Einzug. 1995 kam einer der kuriosesten Polo auf den Markt: der Polo Harlekin, dessen

vier Farben an Türen, Motorhaube, Dach und Heckklappe sich modular kombinieren ließen. Ab 1997 war der Polo als Variant bestellbar. 1998 debütierte eine limitierte Sonderserie: Der Polo GTI mit 125 PS (92 kW), der nun auch erstmals die drei legendären Buchstaben GTI trug. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Stück vom Polo III produziert.



Der Polo IV wurde 2001 eingeführt wurde, hatte ein neues Design mit vier großen Klarglasscheinwerfern und war 15 Zentimeter länger und fünf Zentimeter breiter als sein Vorgänger. Er bot bei umgeklappten Rücksitzen bis zu 1030 Liter Kofferraumvolumen. Neue Motoren, darunter Dreizylinder und Turbomotoren im Polo GTI, sorgten für mehr Leistung. Sicherheitsmerkmale wie Front- und Seitenairbags, Servolenkung und ABS waren serienmäßig. 2006 folgten der Polo GTI mit 150 PS (110 kW) und der Cross Polo im trendigen Offroad-Look sowie der Polo Blue Motion mit einem CO2 -Ausstoß von nur 99 Gramm pro Kilometer. Insgesamt verließen 4,1 Millionen Modelle der vierten Generation die Werkshallen.



Im März 2009 feierte die fünfte Generation ihre Weltpremiere, die es auf fast vier Meter Länge brachte. Klare Linien prägten das Design. Es gab fünf neue Motorisierungen, darunter den im Dezember eingeführten neuen Blue Motion mit einem Normdurchschnittsverbrauch von 3,3 Litern Diesel auf 100 Kilometer. Auch der GTI war wieder Teil des Modellprogramms. Noch mehr leistete das Sondermodell Polo R WRC Street mit 220 PS (162 kW) starkem TSI-Motor. Der bis dahin schnellste Serien-Polo sollte Motorsportgefühle aus der Rallyeweltmeisterschaft vermitteln, die VW von 2013 bis 2016 viermal gewann. Insgesamt verkaufte VW bis 2017 rund 6,3 Millionen Polo V, ehe die heute aktuelle Generation auf den Markt kam.



Auch eine der bekanntesten touristischen Attraktionen in Deutschland feiert das Jubiläum des Polo. Im Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt fährt ein ganz besonderer Autozug im H0-Maßstab 1:87. Er transportiert auf zwölf Waggons über 70 VW Polo unterschiedlicher Modelljahrgänge. Der Autozug mit Jubiläumsaufschrift ist im Hamburger Stadtgebiet der Miniaturwelt unterwegs und fährt an den Sehenswürdigkeiten wie Elbphilharmonie, Elbbrücken und Hafen vorbei. Und an den Modellbahnhöfe sind Plakatwände mit „50 Jahre Polo“ aufgestellt. (aum)