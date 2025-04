Die Spritpreise gehen wieder leicht zurück

Nach dem Anstieg in der vergangenen Woche sind die Kraftstoffpreise wieder leicht gesunken. Wie der ADAC ermittelt hat, verbilligte sich Super E10 verbilligt im bundesweiten Mittel um 0,4 Cent auf 1,687 Euro je Liter. Diesel kostete im Schnitt 1,1 Cent weniger als vor sieben Tagen und liegt aktuell bei 1,572 Euro je Liter.

Der Hauptgrund für die Entspannung am Kraftstoffmarkt ist der sinkende Ölpreis, der sich von zuletzt 67 Euro auf rund 64 Euro je Barrel Rohöl (Sorte Brent) verbilligt hat. Der Euro-Dollar-Wechselkurs bewegt sich auf ähnlichem Niveau wie in der Vorwoche. Der Trend der verminderten Rohölnachfrage hält an. Belastet wurden die Ölpreise zuletzt insbesondere durch schwache Konjunkturdaten aus China. Nach Ansicht des ADAC ist der Spritpreis allerdings immer noch zu hoch. (aum)