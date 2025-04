Vom Ford T-Modell bis zum Wartburg 353 Rallye

Zuschauer sind herzlich eingeladen, sich das vielfältige Feld hochwertiger Fahrzeuge anzusehen. Der historische Platz Lustgarten in Potsdam bildet am 9. Mai den Ausgangspunkt der zweitägigen „Rund um Berlin-Classic“ des Automobilclubs von Deutschland. Ausrichter der und 400 Kilometer langen Oldtimerausfahrt ist der Großherzogliche Mecklenburgische Automobil-Club im AvD. Auf der Strecke warten fahrerische Prüfungen, Sonderaufgaben und Durchfahrtskontrollen auf die Teilnehmer. Zuschauer sind ausdrücklich willkommen.

Die Fahrer steuern zunächst das militärhistorische Museum am Flugplatz in Berlin-Gatow an. Über Priort und Wustermark geht es anschließend nach Paaren (Glien). Dort ist eine Stippvisite bei der überregionalen Landwirtschaftsausstellung Brandenburgs (BraLa), vorgesehen. Die Schleife führt anschließend Richtung Ketzin (Markt) und Werder (Markt) zum Precise Resort in Schwielowsee als Zielort.



Am zweiten Tag geht es für die Teams Richtung Beelitz, über Treuenbrietzen und Zahra zur Lutherstadt Wittenberg. Von dort aus wird Dessau angesteuert, mit dem Technikmuseum „Hugo Junkers“ sowie dem Bauhaus als markante und historisch bedeutsame Zwischenstationen. Landschaftlich reizvoll sind die Wegpunkte Wasserburg Roßlau und Schloss Wiesenburg, wo eine Kaffeepause eingelegt wird. Über das Gut Schmerwitz und Bad Belzig (Markt) fahren die Oldtimer über Ziezow und Klaistow zurück zum Finale nach Schwielowsee.



Neben den vielen deutschen Teams gibt es Anmeldungen etwa aus England, Hongkong und Australien. Eines der Fahrzeug-Highlights ist sicher das Ford-Modell-T-Cabriolet aus dem Jahr 1914. Auch ein Vorkriegs-BMW 328 ist gemeldet. Daneben sind Klassiker und Raritäten von Citroën, Buick, Horch und Bentley zu sehen. Die jüngeren Jahrgänge sind unter anderem durch einen Ferrari 512 BB und einen Wartburg 353 WR Rallye vertreten. (aum)