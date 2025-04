Ari 901 XL: Weg mit der B-Säule

An Ideen mangelt es Ari Motors nicht: Den Transporter 901 gibt es jetzt in – so auch die Typenbezeichnung – XL. Dabei fährt der vollelektrische Kastenwagen gleich mit zwei Besonderheiten vor. Auf der Beifahrerseite entfällt zum einen an der Schiebetür für einfacheres seitliches Beladen die B-Säule, zum anderen lassen sich die Trennwand zur Seite schieben und die Lehne des Beifahrersitzes umklappen. Dadurch werden aus 2,83 Meter Laderaumlänge plötzlich 4,10 Meter.

Der Ari 901 XL unterscheidet sich vom weiterhin erhältlichen Ari 901 nicht nur durch das neue Konzept und 45 Zentimeter mehr Fahrzeuglänge, sondern hat auch eine komplett andere Front. Er bietet außerdem mit maximal 1,375 Tonnen deutlich mehr Nutzlast und 6,4 Kubikmeter Stauraum. Die Spitzenleistung ist mit 60 kW (83 PS) aber identisch. Die Normreichweite beträgt rund 300 Kilometer. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie stammt von CATL.



Der Netto-Listenpreis fängt bei 32.990 Euro an. Apropos Ideen: Ari hat schon einen Campingausbau für den XL angekündigt. (aum)