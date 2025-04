Skoda mischt sich wieder unter die Radsportler

Skoda unterstützt auch in diesem Jahr wieder den Radsportklassiker Eschborn-Frankfurt, mit dem die Profisaison in Deutschland am Donnerstag beginnt. Als Fahrzeugpartner stellt die Marke 40 Begleit- und Organisationsfahrzeuge, darunter auch den neuen Elroq. Ein Enyaq kommt als Führungsfahrzeug für den Rennleiter zum Einsatz.

Erstmals startet das Profirennen am Rathausplatz in Eschborn – ein traditionell beliebter Zuschauer-Hotspot, der nun zum offiziellen Auftaktort wird. Um 12:05 Uhr erfolgt der neutralisierte Start für die Profis, 20 Minuten später starten die Nachwuchsfahrer. Neben der Profiveranstaltung gibt es erneut Jedermann-Rennen über verschiedene Distanzen, die zwischen 8.45 Uhr und 9.50 Uhr gestartet werden. Mit dabei ist wieder das Skoda-Veloteam, dessen Plätze regelmäßig auf www.welovecycling.de verlost werden. Jedes Mitglied erhält ein Trikot des Autoherstellers und Zugang zum VIP-Bereich von Skoda. Auf der Internetseite informiert die Marke auch stets über Neuigkeiten rund um den Radsport. (aum)