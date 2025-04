Der achtmillionste Dacia ist ein Bigster

Dacia hat im Werk Mioveni heute das achtmillionste Fahrzeug gebaut: Es handelt sich um einen Bigster in Indigo-Blau Metallic. Mit der neuen Baureihe positioniert sich die rumänische Renault-Tochter erstmals im C-Segment (Kompaktklasse). 6800 Beschäftigte fertigen am 355.000 Quadratmeter großen Standort etwa 1350 Autos am Tag.

Die Fabrik wurde am 20. August 1968 mit der Einführung des Dacia 1100, einem Lizenzbau des Renault R 8, eingeweiht. In den ersten drei Jahrzehnten entstanden dann in Mioveni die Renault-12-Ableger Dacia 1300/1310 und seine Derivate (1310 Sport, 1320, 1325, Pick-up). Fast 2,3 Millionen Fahrzeuge wurden bis 2006 gebaut. Eine neue Generation von Modellen, die vollständig in Rumänien entwickelt wurde, kam 1995 unter dem Namen Dacia Nova auf den Markt. Auf dieser Basis entwickelte Dacia später den Super Nova (im Herbst 2000) und den Solenza (im Frühjahr 2003).



Mit der Übernahme der Marke und des Werks durch Renault im Jahr 1999 wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit dem 2004 zunächst in Osteuropa eingeführten Logan begann die Neuzeit bei Dacia. Ab Juni 2005 war das Modell auch in Deutschland erhältlich. Es folgten Modelle wie der Sandero und der Duster, der mit bislang über 2,6 Millionen Einheiten in drei Generationen der Bestseller der Marke ist. In den vergangenen Jahren hat Dacia hierzulande annähernd eine Million Fahrzeuge verkauft, allein in den letzten drei Jahren waren es über 200.000. (aum)