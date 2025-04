Triumph Trident wieder als Triple Tribute

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr bringt Triumph erneut die Trident 660 als Special Edition „Triple Tribute“. Die vom Rennsport inspirierte Sonderserie erinnert an die legendäre „Slippery Sam“, mit dem die Marke fünfmal die TT auf der Isle of Man gewann.

Das in Schwarz gehaltene Editionsmodell fällt durch Farbakzente in Bau und Rot sowie der Zahl „67“ auf dem Tank – der Startnummer von „Slippery Sam“ – auf. Dazu gibt es eine spezielle „TTT“-Grafik auf dem Fly Screen und einen Bugspoiler aus Aluminium. Zur Serienausstattung gehören der Sport-Fahrmodus, Kurven-ABS und Kurven-Traktionskontrolle sowie ein Quickshifter.



Die Triumph Trident Triple Tribute Special Edition kommt Ende Mai in den Handel. Sie kostet 8445 Euro plus Nebenkosten (Österreich: 9495 Euro inkl. NOVA), Das sind 150 Euro mehr als für das Standardmodell. Triumph gibt vier Jahren Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung. (aum)