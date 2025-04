Mit Ducati die Welt erkunden

Ducati bietet gemeinsam mit dem Bekleidungshersteller Dainese abentuerlustigen Motorradfahrern ein exklusives Reiseprogramm an. Die „Expedition Masters“ führen von Italien über Island bis in die USA.

Die erste Tour, die vom 21. bis 27. Juni stattfindet, ist eine siebentägige, 1500 Kilometer lange Reise mit der Multistrada V2 und V4. Unter anderem werden 33 Pässe überquert. Geplant sind unter anderem Museumsbesuche bei Ducati und Dainese selbst sowie bei Ferrari und Lamborghini. Zudem wird das Moto-GP-Rennen in Mugello live vor Ort verfolgt.



Zwei weitere Roadtrips führen nach Island. Zum einen steht eine 2200 lange Reise mit der Multistrada V4 entlang der Vulkane, Geysire und Gletscher an, zum anderen vom 20. bis 29. Juli ein 1100 Kilometer langer Offroad-Trip mit der Ducati Desert X. Termine für die erste Tour sind 11. bis 19. Juli und 20. bis 29. Juli, das Geländeabenteuer wird vom 12. bis 18. Juli, 19. bis 25. Juli und 27. Juli bis 2. August angeboten.



Mit Multistrada V4 und Desert X geht es dann alternativ noch für elf Tage und über 3200 Kilometer durch die USA. Bereist werden Nevada, Arizona und Utah sowie Abschnitte der legendären Route 66. Auch Las Vegas wird angesteuert. Zum Rahmenprogramm gehören einige actionreiche Ausflüge ohne Motorrad. Termine sind 24. September bis 4. Oktober und 5. bis 15. Oktober 2025.



Die Touren beinhalten die Nutzung eines der zur Verfügung gestellten Motorräder, Kraftstoff, eine komplette Dainese-Ausrüstung, Foto- und Videoaufnahmen von der Reise sowie technische Unterstützung.



Weitere Ziele sind in Planung. (aum)