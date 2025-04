Stauprognose: Hohes Verkehrsaufkommen

Autofahrer müssen sich zum Monatswechsel auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Rund um den Maifeiertag (1. Mai) rechnet der ADAC mit hoher Staugefahr auf den deutschen Autobahnen. Besonders betroffen sind der morgige Nachmittag und der Sonntagnachmittag (4. Mai), wenn viele Kurzurlauber und Ausflügler unterwegs sind.

Rund um die über 1000 gemeldeten Baustellen auf deutschen Autobahnen ist mit zusätzlichen Verzögerungen zu rechnen. Besonders betroffen sind die Strecken in Richtung Alpen, Nord- und Ostsee sowie wichtige Ballungsraumautobahnen wie die A 1, A 3, A 7 und A 8. Auch innerstädtische Verkehrsbehinderungen durch Maifeiern und Demonstrationen sind möglich. In Frankfurt kommt es rund um den Radklassiker „Eschborn-Frankfurt“ bereits ab morgen zu Verkehrsbehinderungen.



Strecken mit erhöhtem Staurisiko sind:

- A 1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

- A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

- A 2 Magdeburg – Hannover

- A 3 Frankfurt – Köln, Nürnberg – Würzburg und Linz – Passau

- A 4 Görlitz – Dresden – Chemnitz

- A 5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hannover – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

- A 9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

- A 10 Berliner Ring

- A 12 Frankfurt (Oder) – Dreieck Spreeau

- A 24 Hamburg – Schwerin und Wittstock/Dosse – Berliner Ring

- A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

- A 81 Heilbronn – Stuttgart

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 94 München – Passau

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München



Am Donnerstag gilt bundesweit ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen zwischen 0 und 22 Uhr. Ähnliche Regelungen gelten auch in anderen europäischen Ländern, was den Verkehr an den Grenzen entlasten könnte. Auch im Ausland ist rund um den 1. Mai mit erhöhtem Verkehrsaufkommen sowie an einigen Grenzübergängen mit Wartezeiten zu rechnen. (aum)