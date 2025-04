Hyundai entwickelt Hybridsystem der nächsten Generation

Hyundai hat ein besonders leistungsfähiges und effizientes Hybridsystem entwickelt, das in einer Reihe künftiger Modelle auch der Konzernmarken Kia und Genesis eingesetzt werden soll. Es besitzt ein neues Getriebe mit zwei integrierten Elektromotoren: Der eine („P1“) übernimmt das Starten, versorgt die Batterie mit Strom und stellt Energie für die Antriebsunterstützung bereit, der zweite („P2“) ist für den Antrieb und das regenerative Bremsen zuständig. Das Zwei-Motoren-Konzept erhöht die Leistung, das Drehmoment und die Kraftstoffeffizienz. Außerdem sorgt es für sanfte Schaltvorgänge und reduziert Geräusche und Vibrationen.

Der „Stay“-Modus ermöglicht – ähnlich wie der „Utility“-Modus bei den reinen Stromern – die Hochspannungsbatterie zu nutzen, um bei abgeschaltetem Fahrzeug wichtige Systeme weiter zu betreiben. Mit der V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) bieten die Hybride der nächsten Generation einen 220-Volt-Anschluss mit bis zu 3,6 kW). Allradantrieb wird durch einen zusätzlichen Elektromotor („P4“) an der Hinterachse umgesetzt. Dazu kommen weitere elektrische Hilfen, die Fahrstabilität und den Fahrkomfort erhöhen sowie die Wankbewegungen in Kurven reduzieren.



Der Notlenkassistent e-EHA 2.0 (Electrification-Evasive Handling Assist) beugt mithilfe der Radar- und Kamerasensoren Frontkollisionen vor. Und e-Ride 2.0 erhöht den Fahrkomfort, indem es die vertikalen Bewegungen beim Überfahren von Fahrbahnschwellen minimiert. Neu in der nächsten Hybrid-Generation sind auch zwei Systeme, die zu einer höheren Kraftstoffeffizienz beitragen: das vorausschauende HPC (Hierarchical Predictive Control), das selbstständig den jeweils besten Fahrmodus auswählt, und das intelligente regenerative Bremssystem (Smart Regenerative Braking), das eine besonders effektive Rekuperation ermöglicht.



Der Konzern setzt die nächste Generation seines Hybridsystems erstmals zusammen mit einem neu entwickelten 2,5-Liter-Turbobenziner im neuen, in Deutschland nicht erhältlichen Hyundai Palisade Hybrid ein, dessen Serienproduktion in diesen Monat angelaufen ist. Darüber hinaus wird das Hybridsystem auch in Kombination mit einem neuen 1,6-Liter-Turbobenziner erhältlich sein. (aum)