Stelldichein der Ducatisti rund um den Globus

Überall auf der Welt heißt es am Samstag (3.5.) bei Ducati wieder „#WeRideAsOne“. Die von den über 350 offiziellen Clubs der Marke sowie den Händlern organisierte Veranstaltung führt Ducati-Fahrer in verschiedenen Ländern vor Ort zu einer Ausfahrt zusammen.

In Sydney werden die Motorradfahrer zum Beispiel die berühmte Harbour Bridge überqueren. In Sao Paulo vereinen sich die Clubs zu einer Reise, die mit einem Gruppenfoto am Fuße des „Christus der Erlöser“ endet. In Peking treffen sich die Ducatisti vor der außergewöhnlichen Architektur des Nationalstadions („Vogelnest“), und in Pisa führt die Tour zur renommierten italienischen Marineakademie von Livorno und zur Piazza dei Miracoli am Fuße des berühmten schiefen Turms von Pisa.



Auch in Deutschland wird „We ride as one“ mit abwechslungsreichen Touren gefeiert. Die offiziellen Ducati-Clubs (D.O.C.) und Vertriebspartner laden an verschiedenen Orten zu gemeinsamen Ausfahrten ein. In Südbayern zum Beispiel organisieren der D.O.C. München, D.O.C. Oberbayern und Ducati München eine Tour durchs bayerische Alpenvorland – mit Fotostopp in Sudelfeld und anschließendem BBQ bei Ducati in Parsdorf. Im Westen schließen sich mehrere Clubs und Händler zusammen, um gemeinsam Richtung Düsseldorfer Medienhafen zu fahren. Nach einem Gruppenfoto vor dem Hyatt-Hotel geht es in kleineren Gruppen weiter durch die Region.



Weitere Treffen finden auf Teneriffa, in Assen, Berlin , Lissabon, Los Angeles, Paris, London, Mailand, Veracruz, Dubai, New York, Barcelona, Neapel, Buenos Aires, Bogotà und Santiago de Chile und in Ländern wie Japan, Südkorea, Ecuador, Indien, Malaysia, Rumänien, Libanon, Kroatien und vielen anderen statt.



Der offizielle Instagram-Kanal von Ducati sowie der Kanal von Ducati Deutschland werden in Echtzeit über den Tag berichten. In diesem Jahr erhält die Veranstaltung eine besondere Bedeutung, da sie mit dem 25-jährigen Bestehen der Ducati Official Clubs zusammenfällt. Dazu ist gerade auch ein Buch erschienen, das die Geschichte der mittlerweile 356 Clubs mit insgesamt 43.000 Mitgliedern in 66 Ländern erzählt (www.artioli.it/shop/ducati-doc). (aum)