Opel: Für die Abenteuer des Alltags

Opel bewirbt den neuen Frontera europaweit in einer crossmedialen 360-Grad-Kampagne, die heute in Deutschland angelaufen ist. Angepriesen wird das neue elektrifizierte Modell als familienfreundliches und preisgünstiges SUV für die täglichen Abenteuer. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Jung von Matt zeigt Opel auf unterhaltsame und augenzwinkernde Weise, dass der Frontera mehr als ein Comicstar mit Superkräften ist: ein Alltagsheld.

Im anderthalbminütigen Werbespot entdeckt ein junger Vater in einem Laden ein Comicheft mit dem Opel Frontera auf dem Cover. Die Bilder werden lebendig und zeigen die Qualitäten des bis zu siebensitzigen Fahrzeugs, das zu Preisen ab 23.900 Euro erhältlich ist und auch in einer vollelektrischen Version mit zunächst rund 300 Kilometern Normreichweite angeboten wird.



Neben Fernsehen, Kino und Social Media erstreckt sich die Werbekampagne auch auf Radio, Printmedien und Plakatwände. (aum)