47.000 Zuschauer feiern den DTM-Auftakt

Ayhancan Güven ist der erste türkische Rennsieger in der Geschichte der DTM. Der 27-Jährige gewann am Steuer eines 911 GT3 R des Porsche-Kundenteams Manthey den Sonntagslauf beim Saisonstart in der Motorsport-Arena Oschersleben. Er ist damit nach den beiden Auftaktsläufen in der Magdeburger Börde Tabellenzweiter hinter dem südafrikanischen Lamborghini-Fahrer Jordan Pepper vom Grasser-Racing-Team und punktgleich vor Lucas Auer (Team Landgraf, Mercedes-AMG), der beim Rennen am Vortag siegte.

47.000 Besucher erlebten bei bestem Wetter weitere Rennserien wie den ADAC-Tourenwagen-Junior-Cup und den Mini-NXT-Gen-Cup auf und ein buntes Programm neben der Strecke. Bereits am Freitag erhielten der amtierende DTM-Champion Mirko Borotolotti und der Teamchef Olaf Manthey für ihr bisherigen Verdienste eine Plakette auf dem „Walk of Fame“ des Vier-Sterne-Arena-Hotels. Es gab einen kostenfreien Pitwalk und Autogrammstunden in der Fanzone.



Damit am Rennwochenende alles glatt lief, wurde hinter den Kulissen viel Vorarbeit geleistet. Allein für die Markierungen entlang der Streckenbegrenzung wurden 600 Liter Farbe aufgetragen Um dem erwarteten Besucheransturm gerecht zu werden, wurden 85 zusätzliche Toilettenanlagen installiert, die die bestehende Infrastruktur deutlich erweitern. Zudem wurden zwei Zusatztribünen mit 2200 Sitzplätzen aufgebaut.



Knapp 100 Sportwarte der Streckensicherung waren an den drei Veranstaltungstage in verschiedenen Bereichen wie der Rennstrecke, der Boxengasse und dem Start-Ziel-Bereich im Einsatz. Neun Radlader und drei Abschleppwagen standen bereit, um gegebenenfalls liegengebliebene Fahrzeuge schnell zu bergen und die Strecke zügig wieder freizumachen. Rund 20 Mediziner standen für menschliche Notfälle bereit.



Während auf der Strecke die Rennwagen unterwegs waren, sorgen hinter den Kulissen 50 Aushilfen dafür, dass alles läuft. Neun Bierwagen versorgen die Besucher mit 750 Litern Bier, während in der Küche 550 Kilogramm Pommes, 1200 Bratwürste und 50 Kilo Nugget vorbereitet wurden. Dazu kamen knapp 1000 frisch belegte Brötchen. An den Verkaufswagen wurden rund 80 Kilogramm Wechselgeld vorgehalten.



Der regionale Künstler Kay Elzner hat für eine Auktion zwei Gemälde der Team-Schubert-Fahrzeuge von Marco Wittmann und René Rast erstellt, die im Original unterzeichnet und anschließend zugunsten der „Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder & Stiftung Elternhaus am Universitätsklinikum Magdeburg“ versteigert werden. Die Aktion läuft noch bis zum 13. Mai, während des DTM-Auftakts wurden die Mindestgebote bereits erreicht.



Weiter geht es in der Motorsport-Arena Oschersleben mit hochkarätigen Zweirad-Motorsport. Vom 9. bis 11. Mai gastiert die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) in der Magdeburger Börde. (aum)