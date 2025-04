Praxistest Toyota Corolla 2.0 TS: Sportlich schick und sparsam

Mit dem Aufstieg der SUV gerieten die klassischen Familienkombis etwas in den Hintergrund, doch es gibt sie noch immer, und offensichtlich existiert eine treue Kundschaft, die den praktischen Werten dieser automobilen Gattung verbunden bleibt. Bei Toyota übernimmt der Dauerseller Corolla die Rolle des praktischen Familienfreunds, als Kombi TS (Touring Sports) genannt. Und natürlich auch als Hybridversion. Seit 1997 gehört diese Antriebstechnik zum Programm des japanischen Konzerns, und die einst von den Mitbewerbern belächelte Kombination aus Verbrennungsmotor mit elektrischer Unterstützung fehlt inzwischen bei keinem Hersteller.

Im Corolla 2.0 Hybrid TS GR Sport ist diese Kombination aus Zwei-Liter-Vierzylinder und E-Antrieb 196 PS (140 kW) stark. Das klingt vielversprechend, und das GR-Kürzel (Gazoo Racing) deutet beim Touring Sports auf sportliche Dynamik hin, doch die beiden Buchstaben schlagen sich tatsächlich vor allem in optischen Akzenten und einer gehobenen Ausstattung nieder.



Die beiden Antriebseinheiten arbeiten harmonisch zusammen, und dank des Leistungszuschuss aus dem Elektromotor kommt die Corolla zügig in die Gänge, lediglich bei großer Last macht sich der Gummibandeffekt dezent bemerkbar. Zwischen 0 und 100 km/h vergehen 7,7 Sekunden, und bei 180 km/h wird die Höchstgeschwindigkeit abgeregelt. Die Tachonadel zeigt dann 190 km/h an. Den Zwischenspurt beim Überholen absolviert der Corolla souverän, doch bei zügiger Fahrweise steigt der Verbrauch über die versprochenen 4,4 Liter und pendelt sich zwischen sechs und sieben Litern ein.



Seine Stärke als Sparmeister spielt die Corolla in der Stadt aus. Hier übernimmt der Elektroantrieb die Hauptrolle, so dass der Kombi die meisten innerstädtischen Kilometer elektrisch zurücklegt. Bei entsprechend zurückhaltendem Einsatz des rechten Pedals steigt der elektrische Anteil schnell auf mehr als 60 Prozent, und auch im Stau übernimmt der Verbrennungsmotor eine Nebenrolle. Um den elektrischen Anteil zu optimieren, hilft die Einstellung B am Gangwahlhebel, mit dem die Rekuperation, also die Umwandlung von Verzögerungsenergie in Strom, gesteigert werden kann.



Der Mensch hinter dem Lenkrad blickt auf eine aufgeräumte Informationszentrale, die durch einen zentralen Bildschirm ergänzt wird, über den sich die verschiedenen Einstellungen auch über die Sprachsteuerung aufrufen lassen. Neben den digitalen Helfern gibt es noch den einen oder anderen analogen Schalter zum Beispiel für die Klimatisierung. Die Materialien sind gut verarbeitet und hochwertig, wo Mensch und Maschine direkten haptischen Kontakt aufnehmen.



Die angenehm konturierten Sportsitze der GR-Version zeichnen sich durch guten Seitenhalt aus, wobei der Corolla nicht als Kurvenräuber auftritt, aber bei Bedarf ist der Familienfreund durchaus dynamisch unterwegs. Dabei hilft das gut abgestimmte Fahrwerk. Den Entwicklern gelang ein feiner Kompromiss aus Komfort und Dynamik, und bei Bedarf helfen bei sportlicher Fahrweise zudem die wachsamen Regelsysteme. Serienmäßig sind Android Auto und Apple Carplay an Bord, und außerdem kann das Handy induktiv geladen werden.



Der Innenraum ist vorne und im Fond familienfreundlich großzügig ausgelegt, und das große Gepäckabteil fasst die Last für Urlaub und Freizeit. Für größere Transporte entsteht nach Umlegen der Rücksitzlehnen (2:1) ein ebener Ladeboden für den Besuch im schwedischen Möbelhaus. Für den Komfort spendiert Toyota eine Klimaautomatik, beheizte Sitze vorne und einen schlüssellosen Zugang. In der Abteilung Sicherheit sind unter anderem ein Knieairbag, Totwinkel- und Querverkehrswarner sowie die üblichen Assistenten an Bord.



Die Preisliste für den Toyota Corolla 2.0 Hybrid GR Sport beginnt bei 41.630 Euro. (aum)



Daten Toyota Corolla 2.0 TS GR Sport



Länge x Breite x Höhe (m): 4,65 x 1,79 x 1,46

Radstand (m): 2,70

Antrieb: R4-Benziner, 1987 ccm, Hybrid, FWD, CVT

Gesamtleistung: 144 kW / 196 PS

Max. Drehmoment: 190 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,5 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 4,4–4,7 Liter

CO2-Emissionen: 100–105 g/km

Leergewicht / Zuladung: min. 1460 kg / max. 450 kg

Max. Anhängelast: 750 kg

Preis: 41.630 Euro